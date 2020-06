Datacenters in Nederland reserveren contractueel genoeg stroom om te kunnen groeien. Maar in praktijk verbruiken ze veel minder en daardoor stoten ze andere bedrijven weg.

Volgens het Financiëel Dagblad zorgt de praktijk voor hinder bij bedrijven die zich in dezelfde regio als de datacenters, in praktijk vaak rond Amsterdam, willen vestigen. De krant deed navraag bij netbeheerder Liander en die stelt dat er op piekmomenten slechts 44 procent van de aangevraagde stroomcapaciteit ook effectief wordt gebruikt.

Dat komt omdat datacenters die stroomvoorziening willen reserveren met het oog op de groei van hun datacenter. Maar Liander geeft aan dat het nog jaren zal duren voor de gebouwen aan negentig procent zullen geraken.

Maar omdat er zo veel datacenters in de regio zijn die allemaal flink wat energie reserveren, beslaat hun reservatie een groot deel van het stroomnet. Een tomatenkweker uit Harlemmermeer stapte daar eerder al voor naar de rechter omdat hij van oordeel is dat het stroomnet niet vol zit, ook al is dat op papier wel het geval. Hij kreeg gelijk, ook in beroep.

De vereniging van Nederlandse datacenters, de Dutch Datacenter Association, wijst naar de beheerders van het stroomnet en zegt tegenover Financiëel Dagblad dat de capaciteit al jaren onvoldoende is uitgebreid. "Contract is contract," klinkt het.

Een mogelijke optie voor het probleem is om datacenters op een apart bedrijventerrein te zetten waar ze een aparte stroomvoorziening krijgen. Maar dat alleen kost al ruim honder miljoen euro.

Volgens het Financiëel Dagblad zorgt de praktijk voor hinder bij bedrijven die zich in dezelfde regio als de datacenters, in praktijk vaak rond Amsterdam, willen vestigen. De krant deed navraag bij netbeheerder Liander en die stelt dat er op piekmomenten slechts 44 procent van de aangevraagde stroomcapaciteit ook effectief wordt gebruikt.Dat komt omdat datacenters die stroomvoorziening willen reserveren met het oog op de groei van hun datacenter. Maar Liander geeft aan dat het nog jaren zal duren voor de gebouwen aan negentig procent zullen geraken.Maar omdat er zo veel datacenters in de regio zijn die allemaal flink wat energie reserveren, beslaat hun reservatie een groot deel van het stroomnet. Een tomatenkweker uit Harlemmermeer stapte daar eerder al voor naar de rechter omdat hij van oordeel is dat het stroomnet niet vol zit, ook al is dat op papier wel het geval. Hij kreeg gelijk, ook in beroep.De vereniging van Nederlandse datacenters, de Dutch Datacenter Association, wijst naar de beheerders van het stroomnet en zegt tegenover Financiëel Dagblad dat de capaciteit al jaren onvoldoende is uitgebreid. "Contract is contract," klinkt het.Een mogelijke optie voor het probleem is om datacenters op een apart bedrijventerrein te zetten waar ze een aparte stroomvoorziening krijgen. Maar dat alleen kost al ruim honder miljoen euro.