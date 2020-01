Door de instellingen van hun servers te veranderen, willen de gebruikers van datacenters in Amsterdam veel minder elektriciteit verbruiken. Ze verwachten dat ze voor ongeveer 100.000 huishoudens aan elektriciteit kunnen besparen door de servers op de 'eco-stand' te zetten, meldt het FD.

Amsterdam, Haarlemmermeer en andere gemeenten in de regio willen voorlopig geen nieuwe datacenters toestaan. Ze nemen veel ruimte in en verbruiken veel elektriciteit, is hun argument.

Om daar een antwoord op te bieden komt er een experiment waarbij de servers zuiniger zullen draaien. Maandag worden de plannen vormeel bekendgemaakt door een aantal datacentergebruikers.

Onder meer bedrijven als Booking.com, KPN en Albert Heijn doen mee aan het experiment. In de komende drie jaar willen ze uitzoeken hoe ze elektriciteit kunnen besparen. Dat doen ze samen met Dell en HPE.

