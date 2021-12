Apple moet datingapps toelaten hun eigen betaalsysteem te gebruiken. Dat heeft de Nederlandse Autoriteit Consument en Markt gezegd. De techgigant laat momenteel alleen het eigen systeem toe op iOS, en komt daarvoor wereldwijd in aanvaring met mededingingsautoriteiten.

Het huidige systeem laat apps op iOS alleen toe om via de app store geld aan te rekenen. Een en ander betekent dat Apple vijftien tot dertig procent commissie krijgt op elke aankoop van een app of van in-app aankopen. Het is een systeem dat Apple eerder al op kritiek kwam te staan, onder meer van Epic, maker van games als Fortnite. In een slepende rechtszaak tussen de twee kreeg Apple van de rechter al te horen dat het alternatieve betalingssystemen (zonder de commissie dus) moet toelaten, maar die zaak wacht momenteel nog op hoger beroep.

In navolging van die Epic-zaak hebben een reeks regulatoren onderzoeken gestart naar Apple en Google, de twee bedrijven die samen zowat alle mobiele toestellen in omloop beheren (en die beide hoge commissies vragen op apps). Onder meer Zuid-Korea en Japan kwamen met wetten om de regels voor app-makers te versoepelen. Ook de Europese Commissie startte een onderzoek.

Liefde mag niet te veel kosten

Maar ook in Nederland loopt dus een gelijkaardige zaak. De regulator daar, de Nederlandse Autoriteit voor Consument en Markt (ACM), heeft beslist dat Apple apps een eigen betaalsysteem moet toelaten, en dan vrij specifiek datingapps. Als Apple hen niet binnen de twee maanden alternatieven toelaat, komt er een dwangsom van 5 miljoen euro, aldus ACM.

'Sommige appaanbieders zijn afhankelijk van Apple's App Store en Apple maakt daar misbruik van', zegt ACM bestuursvoorzitter Martijn Snoep in een persmededeling. 'Apple heeft door haar machtspositie speciale verantwoordelijkheden. Daarom moet Apple ook de belangen van appaanbieders serieus nemen en met redelijke voorwaarden werken. Dat dwingen we nu af. Het beschermen van mensen en bedrijven tegen misbruik van marktmacht in de digitale economie behoort tot één van onze belangrijkste taken.'

De klacht bij ACM is ingediend door Match.com, moederbedrijf van onder meer OKCupid en Tinder. De uitspraak draait dan ook alleen rond datingapps, en niet om bijvoorbeeld games, zoals dat bij Epic het geval is. Apple kan nog tot 15 januari in beroep gaan. In een reactie meldt het bedrijf dat het geen dominante positie inneemt in Nederland, en dat het braaf de Europese regels volgt.

