Na dagen van kritiek heeft de Nederlandse Gemeentelijke Gezondheidsdienst een printfunctie uitgezet in de ICT-systemen die contactgegevens bijhouden van coronapatiënten. De gegevens werden online verhandeld.

De Nederlandse Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) heeft zaterdag alsnog de printfunctie in zijn ICT-systemen (HPZone en HPZone Lite) uitgeschakeld om het ongeoorloofd delen van gegevens van mensen tegen te gaan, blijkt uit onderzoek van de NOS.

Het is een reactie op een privacyschandaal. Begin vorige week meldde RTL dat persoonsgegevens van miljoenen Nederlanders online te koop zijn. De gegevens komen uit CoronIT, dat gegevens bewaart van mensen die een coronatest ondergaan, en uit HPzone Light, het systeem voor bron- en contactonderzoek waar privégegevens staan van besmette Nederlanders.

Printje van persoonsdata

Die HPzone Lite bevat een printfunctie waarmee het eenvoudig is de gegevens van honderd mensen per keer uit te draaien. De functie stond aan voor alle medewerkers die het pakket gebruiken. Na een hoop discussie, waarbij de Nederlandse overheid onder meer aangaf dat het systeem veilig is omdat de medewerkers plechtig beloven de gegevens niet te verhandelen, lijkt het er nu op dat de GGD de functie heeft uitgezet, een week nadat ze op de hoogte werd gebracht van het lek in zijn systemen.

De inmiddels beruchte exportfunctie was al wel grotendeels dichtgezet, maar de functie om lijsten met persoonsgegevens af te drukken nog niet. Vanuit die printfunctie kunnen de gegevens vervolgens ook als pdf worden opgeslagen, zodat ze met anderen kunnen worden gedeeld.

Lees ook: Miljoenen privégegevens uit Nederlandse coronasystemen online te koop

De Nederlandse Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) heeft zaterdag alsnog de printfunctie in zijn ICT-systemen (HPZone en HPZone Lite) uitgeschakeld om het ongeoorloofd delen van gegevens van mensen tegen te gaan, blijkt uit onderzoek van de NOS. Het is een reactie op een privacyschandaal. Begin vorige week meldde RTL dat persoonsgegevens van miljoenen Nederlanders online te koop zijn. De gegevens komen uit CoronIT, dat gegevens bewaart van mensen die een coronatest ondergaan, en uit HPzone Light, het systeem voor bron- en contactonderzoek waar privégegevens staan van besmette Nederlanders.Die HPzone Lite bevat een printfunctie waarmee het eenvoudig is de gegevens van honderd mensen per keer uit te draaien. De functie stond aan voor alle medewerkers die het pakket gebruiken. Na een hoop discussie, waarbij de Nederlandse overheid onder meer aangaf dat het systeem veilig is omdat de medewerkers plechtig beloven de gegevens niet te verhandelen, lijkt het er nu op dat de GGD de functie heeft uitgezet, een week nadat ze op de hoogte werd gebracht van het lek in zijn systemen.De inmiddels beruchte exportfunctie was al wel grotendeels dichtgezet, maar de functie om lijsten met persoonsgegevens af te drukken nog niet. Vanuit die printfunctie kunnen de gegevens vervolgens ook als pdf worden opgeslagen, zodat ze met anderen kunnen worden gedeeld.