Een 24-jarige hacker uit het Nederlandse Weesp riskeert 15 maanden celstraf voor het ontfutselen van de gegevens van 850 klanten van telecomoperator Mobile Vikings. De jongeman zit sinds eind juli in hechtenis.

Hij was door speurders op heterdaad betrapt toen hij met gelijkaardige zaken bezig was met klanten van Vodafone. Hiervoor zal hij zich binnenkort in Nederland moeten verantwoorden. De Hasseltse rechtbank doet op 18 januari uitspraak.

De man werkte niet goed mee aan het Limburgs onderzoek. Hij hield de lippen stijf op elkaar en wegens privacy-redenen weigerde hij de inlog- en toegangscodes van zijn gsm prijs te geven. Tijdens zijn proces in Hasselt was hij maandag ook weinig spraakzaam.

"Ik heb geen idee hoeveel geld het opbracht. Met een baan in de ICT-sector moet ik meer kunnen verdienen. Ik weet ook niet waarom ik het deed", zei de beklaagde, wiens houding bij de rechter op weinig bijval kon rekenen. "U werkt mee aan de ziekte van deze tijd, namelijk cybercriminaliteit en phishing", antwoordde de rechter.

Advocaat Frank Dewael sprak namens de burgerlijke partij van een bijzonder zwaar dossier. "De verdachte beschikte over 5,7 miljoen inloggegevens die hij doelgericht op websites losliet. Het programma registreerde welke gegevens succesvol waren en welke bankrekening eraan gekoppeld was. In totaal ondernam hij 17.086 pogingen om bij Mobile Vikings in te loggen", aldus de advocaat. DPG Media, toenmalige eigenaar van Mobile Vikings, vraagt ruim 20.000 euro schadevergoeding.

Volgens het parket kon de twintiger van 852 klanten de gegevens ontfutselen, die hij via een onlineplatform verhandelde in ruil voor onder meer bitcoins. Van zijn rekeningen was 11.718 euro in beslag genomen. Mobile Vikings ontdekte zelf de hackingpraktijken. Voor de gevorderde straf keek de aanklager naar zijn blanco strafblad, maar ook naar zijn gebrek aan schuldinzicht. Zijn advocate Nathalie Goedertier voegde eraan toe dat de man al geruime tijd in hechtenis zit. (Belga)

