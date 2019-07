De ICT-vernieuwing bij de Nederlandse Defensie laat langer op zich wachten. Ook lopen de kosten op. Nederlands staatssecretaris Barbara Visser gaat zich "zorgvuldig beraden" op het vervolg van het programma na een kritisch rapport van BIT, het bureau dat toezicht houdt op ICT-projecten van de Rijksoverheid.

Volgens de toezichthouder zijn de risico's van het ICT-programma nog steeds te hoog. Verder zijn eerdere adviezen door het ministerie onvoldoende opgevolgd. Ook heeft het departement niet de middelen "om prestaties van de leverancier af te dwingen".

Visser gaat de komende maanden twee scenario's onderzoeken, schrijft ze aan de Nederlandse Kamer. In het eerste wordt gekeken om de huidige aanpak aan te passen, de tweede gaat uit van een "geheel andere aanpak" van de vernieuwing van de ICT-infrastructuur. Een onafhankelijke partij zal de resultaten bekijken.

Vernieuwing van de ICT bij de Nederlandse Defensie is hard nodig. Een paar jaar geleden waarschuwde toenmalig minister Jeanine Hennis voor grote problemen. Zo was apparatuur verouderd en vielen datacenters uit. De continuïteit van de huidige ICT is nog tot de periode 2020-2022 gegarandeerd.

Defensie is overigens niet het enige IT-pijnpunt in Nederland. Twee jaar geleden bleek ook al dat de Nederlandse belastingdienst door vele verschillende en intussen verouderde systemen zat die voor problemen kunnen zorgen.