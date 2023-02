De Nederlandse inlichtingendienst gaat het gebruik van TikTok op toestellen van overheidsfunctionarissen onderzoeken en adviseren hoe ze daar best mee omgaan. Sommige partijen pleiten zelfs voor een ban van de app.

TikTok is razend populair en dat maakt dat ook politici of overheidsmedewerkers de app gebruiken, privé of professioneel. Maar er zijn heel wat vragen en onduidelijkheden over welke data TikTok over je verzamelt, waar die worden bewaard en wie die bij Tiktok mag inkijken. Dat het moederbedrijf achter TikTok, Bytedance, een Chinees bedrijf is, bevordert die reputatie niet.

Politico weet nu dat de Nederlandse Staatssecretaris Alexandra Van Huffelen aan de inlichtingendienst heeft gevraagd om het gebruik van de app te onderzoeken en er aanbevelingen rond te maken. Dat bevestigt een woordvoerder aan de politieke nieuwssite.

Op basis van dat advies kan de overheid gedragsregels opleggen. Het gaat voor alle duidelijkheid enkel om hoe overheidsfunctionarissen TikTok gebruiken. Een verbod of beperking voor privépersonen of bedrijven is niet aan de orde.

De uitspraken komen er volgens Politico in de marge van een debat vorige week over data ethiek binnen de overheid. RTL schreef daarover dat een meerderheid van het Nederlandse parlement zelfs voor een ban is van de app voor ambtenaren.

