Nederlandse inlichtingendienst: 'Voorzichtig met Chinese en Russische apparatuur'

De Nederlandse inlichtingendienst AIVD waarschuwt in haar jaarverslag voor een te grote afhankelijkheid van Chinese en Russische apparatuur voor 5G en het netwerk van de hulpdiensten.

De waarschuwing werd gegeven bij de voorstelling van het jaarverslag van de inlichtingendienst. "We moeten niet afhankelijk zijn van landen die een offensieve cyber-strategie hebben tegen onze belangen, in het bijzonder Rusland en China", zegt AIVD-topman Dick Schoof volgens de NOS. "Zorg dus dat je dat soort software niet in de kern van je systeem hebt, want dan ben je daar afhankelijk van."

Schoof noemt geen specifieke bedrijven, maar viseert wel China en Rusland in hun geheel. Al wordt de link snel gelegd met Huawei, dat 5G-apparatuur levert en het Chinese Hytera, dat een deel van het C2000-systeem, het netwerk van de Nederlandse hulpdiensten, uitvoert.

De NOS nuanceert dat de uitspraken van Schoof niet betekenen dat Nederland Chinese of Russische apparatuur zal weren. Daarvoor is het wachten op een standpunt vanuit de regering die er later dit voorjaar komt.

Huawei zelf benadrukt tegenover de zender dat het een onafhankelijk bedrijf is dat geen banden heeft met de Chinese overheid. Ook stelt het bedrijf dat de Chinese wet de overheid geen toegang geeft tot de informatiestromen en netwerken die Huawei levert in het buitenland.