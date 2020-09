Centralpoint, de grootste IT-reseller van Nederland, trekt tien nieuwe profielen aan voor zijn filiaal in Aarschot. De ambitie van het bedrijf is om ook in België uit te groeien tot de belangrijkste B2B IT-leverancier.

Centralpoint is sinds 2011 op de Belgische markt aanwezig, maar het is pas sinds enkele jaren dat er sprake is van een echt groeitraject. 'Ondanks het moeilijkere investeringsklimaat sinds het voorjaar steeg de omzet toch met zo'n 30 procent', zegt Alexander Goes, countrymanager België.

Met de aanstelling van tien nieuwe medewerkers voor de Belgische tak hoopt Centralpoint binnen afzienbare tijd de nummer één-IT-reseller van het land te worden. 'Het voorbije jaar hebben we voornamelijk verkoopprofielen aangetrokken. Nu halen we profielen in huis om onze klanten en onze groei in de breedte te ondersteunen. Denk aan technical field engineers, datacenter presales-specialisten en interne ondersteunende diensten zoals HR en marketing', licht Goes toe.

Centralpoint, begonnen als zogenaamde box mover, veranderde al snel van strategie en koos voor een breed aanbod aan IT-diensten. In totaal werken er vandaag ruim 550 mensen bij het bedrijf.

