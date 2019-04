Nederlandse laadpalenbedrijf Fastned trekt naar de beurs

Snellaadbedrijf Fastned gaat naar de beurs. Het Nederlandse bedrijf dat snellaadstations voor elektrische wagens ontwikkelt, wil zo geld ophalen voor een verdere expansie in Europa. De notering aan Euronext Amsterdam moet in de eerste helft van dit jaar tot stand komen. Het bedrijf werkt ook aan laadstations in België.

Specifieke informatie over de beursgang kon topman Michiel Langezaal niet geven. Zo is nog niet duidelijk hoeveel aandelen Fastned wil aanbieden, hoeveel kapitaal het bedrijf wil ophalen en wat voor waardering Langezaal op het oog heeft. Met de beursgang naar Euronext wil Fastned toegang krijgen tot meer en grotere investeerders.

Fastned heeft nu nog een notering aan de alternatieve beurs Nxchange. Die heeft het bedrijf opgezegd, maar mogelijk is er een periode met noteringen aan beide beurzen.

De uitbater van snellaadinfrastructuur is nu actief in Nederland en Duitsland met 91 laadstations, waarvan 80 in Nederland . De eerste laadpalen van Fastned in het Verenigd Koninkrijk worden binnenkort in gebruik genomen. Het bedrijf wil verder uitbreiden in Zwitserland, waar het onlangs een aanbesteding won. Verder mikt het op groei in Frankrijk en België. In ons land heeft het bedrijf al een contract voor enkele locaties en werkt het aan andere dossiers, leert het jaarverslag. Ook de bestaande stations wil Fastned uitbreiden en voorzien van snellere laders. Op termijn streeft Fastned naar een netwerk van 1.000 snellaadstations in Europa.

Fastned telt 50 medewerkers, werkzaam in Amsterdam en in kantoren in Keulen, Londen en ook Gent. Vorig jaar werd een Belgische dochteronderneming opgericht. Het bedrijf boekte in 2018 een omzet van 1,6 miljoen euro met een nettoverlies van 6,3 miljoen euro.