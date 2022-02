Er komt opnieuw vijf miljoen euro dwangsom bij de openstaande schuld die Apple heeft bij de Nederlandse toezichthouder ACM. Daarmee staat de teller nu op dertig miljoen euro.

De zaak gaat over een uitspraak eind vorig jaar waarbij de Autoriteit Consument en Markt besliste dat datingapps hun eigen betaalsysteem moeten kunnen gebruiken op iOS. Vandaag kan dat alleen via de App Store, waarbij Apple ook stevig wat commissie opstrijkt.

ACM blijft dwangsommen van vijf miljoen euro per week opleggen waarbij het bedrag vorige week was opgelopen tot 25 miljoen euro. Apple claimde eerder dat het wel degelijk aanpassingen had doorgevoerd, maar ACM zei daarover dat het bedrijf op meerdere punten in gebreke bleef.

Ook deze week gaat loopt de dwangsom door. Reuters contacteerde ACM met de vraag of Apple volgens hen intussen wel in regel is, en kreeg te horen dat ACM geen wijziging in Apple's positie heeft vernomen. De huidige optelsom is wel beperkt tot 50 miljoen, wat wil zeggen dat de boete nog vier weken verder kan oplopen.

