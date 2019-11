De Nederlandse Justitieminister Ferd Grapperhaus wil dat chatdiensten als Whatsapp een 'achterdeur' inbouwen. Als er iets verdachts gebeurt, moet justitie de sleutel kunnen opvragen om een gesprek te kunnen inzien, zegt hij tegen Nieuwsuur.

Grapperhaus' uitlatingen zijn geen kabinetsbeleid. Het kabinet vindt nog steeds dat het inperken van de versleuteling van chat- en berichtendiensten "onwenselijk" is. De sleutel van zo'n 'achterdeur' zou in verkeerde handen kunnen vallen.

De minister komt dan ook niet met concrete voorstellen, laat zijn ministerie weten. Hij wil slechts "dat er een gesprek op gang komt over de balans" tussen privacy en de aanpak van online kinderporno en andere ernstige internetcriminaliteit.

Grapperhaus' Amerikaanse collega William Barr riep Facebook onlangs op om opsporingsdiensten toegang te geven tot gesprekken als er verdenkingen zijn. Grapperhaus zei toen al dat hij Barr heel goed begreep. Eind vorig jaar keurde Australië nog een wet goed die de autoriteiten het recht geeft om encryptie te omzeilen.

End-to-end encryptie zorgt ervoor dat de communicatie tussen twee gebruikers volledig versleuteld is, waarbij ook de makers of beheerders van de dienst geen toegang hebben tot de inhoud. Verschillende populaire webdiensten zijn daar mee begonnen na de onthullingen van Edward Snowden. Hij toonde onder meer aan dat Amerikaanse inlichtingendiensten via dergelijke diensten massaal burgers afluisterden via achterpoortjes.