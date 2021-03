Nederlanders die online hun belastingaangifte willen invullen, hebben het sinds maandag moeilijk met inloggen.

'Mijn Belastingdienst', de Nederlandse Tax-on-web, heeft al enkele dagen last van een storing. De problemen werden op 1 maart opgemerkt en lijken nog niet te zijn opgelost. 1 maart is de dag waarop Nederlanders mogen beginnen met het invullen van hun online belastingaangifte.

Door de storing is dat echter niet altijd mogelijk. De oorzaak van het probleem is nog niet duidelijk, daar wordt nog naar gezocht, geeft een woordvoerder van de fiscus aan. Er zou geen sprake zijn van overbelasting door drukte of een ddos-aanval, waarbij veel automatische inlogpogingen de site offline proberen te halen.

Even wachten

Maandag staken de problemen de kop op toen particulieren en ondernemers voor het eerst hun aangifte inkomstenbelasting konden doen. Dat is traditioneel een drukke dag met aangiftes, aldus de zegsman, al werd dat getemperd doordat de dag op een maandag viel. Vorig jaar viel dat in het weekend, waardoor veel meer Nederlanders zich naarstig aan de belastingen zetten.

In totaal kwamen er maandag ondanks de storing toch al ruim 225.000 aangiftes binnen. Volgens de woordvoerder wordt er dag en nacht gewerkt aan het oplossen van de technische problemen. Tot dat gelukt is, wordt het maximumaantal ingelogde mensen beperkt. De Belastingdienst geeft zijn burgers het advies om op een later tijdstip nogmaals te proberen aangifte te doen als het niet meteen lukt.

'Mijn Belastingdienst', de Nederlandse Tax-on-web, heeft al enkele dagen last van een storing. De problemen werden op 1 maart opgemerkt en lijken nog niet te zijn opgelost. 1 maart is de dag waarop Nederlanders mogen beginnen met het invullen van hun online belastingaangifte. Door de storing is dat echter niet altijd mogelijk. De oorzaak van het probleem is nog niet duidelijk, daar wordt nog naar gezocht, geeft een woordvoerder van de fiscus aan. Er zou geen sprake zijn van overbelasting door drukte of een ddos-aanval, waarbij veel automatische inlogpogingen de site offline proberen te halen.Maandag staken de problemen de kop op toen particulieren en ondernemers voor het eerst hun aangifte inkomstenbelasting konden doen. Dat is traditioneel een drukke dag met aangiftes, aldus de zegsman, al werd dat getemperd doordat de dag op een maandag viel. Vorig jaar viel dat in het weekend, waardoor veel meer Nederlanders zich naarstig aan de belastingen zetten. In totaal kwamen er maandag ondanks de storing toch al ruim 225.000 aangiftes binnen. Volgens de woordvoerder wordt er dag en nacht gewerkt aan het oplossen van de technische problemen. Tot dat gelukt is, wordt het maximumaantal ingelogde mensen beperkt. De Belastingdienst geeft zijn burgers het advies om op een later tijdstip nogmaals te proberen aangifte te doen als het niet meteen lukt.