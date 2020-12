De politie gaat het zoekgedrag van alle 65.000 medewerkers monitoren. Dat moet lekken naar criminelen voorkomen, zo meldt de Nederlandse krant NRC.

De Nationale Politie van Nederland heeft een programma ontwikkeld dat het lekken door agenten van vertrouwelijke politie-informatie naar criminelen moet tegengaan. Het gaat om een methode die 'opvallend zoekgedrag binnen de politiesystemen in een vroegtijdig stadium moet detecteren'. Alle politiemedewerkers zijn afgelopen vrijdag via het intranet geïnformeerd over de plannen.

In de aankondiging van het nieuwe controlesysteem spreekt de politie over een procedure die de organisatie in staat stelt 'mogelijk misbruik van informatie beter en sneller te signaleren'. Vanaf het voorjaar wordt het computerprogramma geleidelijk in gebruik genomen, eind volgend jaar wordt 'het zoekgedrag van alle 65.000 medewerkers gemonitord'.

De Nationale Politie van Nederland heeft een programma ontwikkeld dat het lekken door agenten van vertrouwelijke politie-informatie naar criminelen moet tegengaan. Het gaat om een methode die 'opvallend zoekgedrag binnen de politiesystemen in een vroegtijdig stadium moet detecteren'. Alle politiemedewerkers zijn afgelopen vrijdag via het intranet geïnformeerd over de plannen. In de aankondiging van het nieuwe controlesysteem spreekt de politie over een procedure die de organisatie in staat stelt 'mogelijk misbruik van informatie beter en sneller te signaleren'. Vanaf het voorjaar wordt het computerprogramma geleidelijk in gebruik genomen, eind volgend jaar wordt 'het zoekgedrag van alle 65.000 medewerkers gemonitord'.