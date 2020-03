De Nederlandse politie gaat experimenteren met smart glasses, waarmee rechercheurs op afstand met elkaar kunnen samenwerken. De slimme brillen maken het mogelijk om beelden vanaf een plaats delict rechtstreeks naar een inlichtingenruimte te streamen.

In die ruimte kunnen specialisten van onder meer politie, datadeskundigen en justitie live meekijken met de rechercheurs ter plaatse. De bedoeling is dat de slimme bril binnen een maand op meerdere plekken in Nederland wordt uitgeprobeerd. De politie hoopt met de bril sneller en efficiënter te kunnen werken.

De slimme bril is ontwikkeld door een innovatielab van de politie op de Brightlands Campus in Heerlen, in Nederlands Limburg. De bril maakt snel bundelen van informatie mogelijk zodat forensische rechercheurs op afstand kunnen worden gecoacht. Het gadget kan ook op afstand bediend worden, bijvoorbeeld om foto's te maken.

De politie bedacht een wensenlijstje van zo'n tweehonderd toepassingen voor de bril, maar uiteindelijk worden er daarvan ongeveer tien getest.

