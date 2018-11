Nederlandse politie kraakt versleutelde chat-app

Nederlandse rechercheurs zijn erin geslaagd een server van beveiligde chatdienst, genaamd Ironchat, in beslag te nemen, en heeft de berichten erop ontsleuteld. Ze konden zo live meekijken in de dienst. Dankzij 265.000 chatberichten kon de politie drugdeals en wapenhandel stoppen.

IronChat, de dienst die gekraakt werd, is een app die draait op de (erg dure) versleutelde IronPhone van het bedrijf BlackBox Security. IronChat gebruikt een aangepaste versie van het end-to-end off-the-record encryptiesysteem om berichten te versleutelen.

Hoe de politie die encryptie gekraakt heeft, zegt ze er niet bij, maar feit is wel dat de aanbieder van de gekraakte cryptofoons, een ondernemer uit het Gelderse Lingewaard, is opgepakt. Hij zit voorlopig vast, samen met een compagnon. Het lijkt er dan ook op dat de Nederlandse politie de server waarover de berichten werden verzonden in beslag heeft genomen en zo kon meekijken.

Represailles

De politie brengt het kraken van de dienst nu naar buiten, omdat criminelen elkaar begonnen te wantrouwen nadat meerdere verdachten werden gearresteerd, en enkele deals werden tegengehouden. "Dat kan leiden tot represailles'', aldus de politie. Vier mensen zijn opgepakt voor het voorbereiden van zo'n vergeldingsactie. "We kregen berichten dat de afrekening zo ver in voorbereiding was dat het niet meer verantwoord was. We wilden de criminelen laten weten dat ze niet elkaar verlinken, maar dat de politie over hun schouders heeft meegekeken.''

Bij meerdere invallen zijn ook xtc-labs, wapens, geld, bitcoin, softdrugs en harddrugs gevonden. In totaal zijn veertien verdachten opgepakt, meer arrestaties kunnen nog volgen. De politie zou ruim honderd verdachten op het oog hebben. De berichten kunnen daarbij worden gebruikt in lopende onderzoeken.

Het is niet de eerste keer dat de Nederlandse politie een server in beslag neemt om een tijdje de communicatie daarop te volgen. Vorig jaar keek de politie een maand mee op de 'dark web' drugsite Hansa Market, voordat ze die uit de lucht haalde en de mensen erachter arresteerde.