In Nederland wil de politie zich de komende tijd versterken met honderden nieuwe IT-deskundigen. Dat is nodig om aansluiting te houden bij de samenleving die steeds meer digitaliseert.

'Zo zijn burgers steeds vaker online en neemt cybercriminaliteit gestaag toe', klinkt het. Aan het kabinet is een extra investering van 300 miljoen euro gevraagd. Dat geld is nodig om de komende vier jaar 460 fulltime medewerkers in dienst te nemen.

Alles uit de kast

Maar alleen een flinke zak met geld is niet genoeg, zegt de politie. Ze moet zelf ook alles uit de kast halen om die mensen aan te trekken. Ook in Nederland is er een enorm tekort aan hoogopgeleid IT-personeel en bedrijven concurreren flink om ze binnenshuis te krijgen, met riante salarissen en flinke bonussen.

