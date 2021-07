Een rechtszaak tegen socialemediabedrijf Facebook over onrechtmatig verzamelen van privégegevens van zijn gebruikers kan doorgaan. De rechtbank in Amsterdam heeft de claim van Facebook dat hij de zaak niet mocht behandelen omdat Facebook onder het Ierse recht valt, afgewezen.

De zaak, die is aangespannen door de Data Privacy Stichting (DPS) en de Consumentenbond, ging in april van start. Facebook vond dat het bedrijf niet in Nederland aangeklaagd kon worden en meende ook dat Data Privacy Stichting geen aangifte kon doen omdat het geen benadeelde partij was. De rechter heeft al die bezwaren ongegrond verklaard, waardoor de zaak inhoudelijk kan worden beoordeeld.

In 2017 bepaalden privacytoezichthouders in Nederland en Frankrijk al dat Facebook de nationale wetten van die landen had overtreden met de manier waarop het omsprong met de gegevens van gebruikers. DPS en de Consumentenbond spanden naar aanleiding daarvan een collectieve rechtszaak tegen Facebook aan.

Het Amerikaanse bedrijf laat weten zich te zullen blijven verdedigen tegen de beschuldigingen. De rechtbank gaf Facebook tot 20 oktober de tijd om inhoudelijk op de aanklacht te reageren.

De zaak, die is aangespannen door de Data Privacy Stichting (DPS) en de Consumentenbond, ging in april van start. Facebook vond dat het bedrijf niet in Nederland aangeklaagd kon worden en meende ook dat Data Privacy Stichting geen aangifte kon doen omdat het geen benadeelde partij was. De rechter heeft al die bezwaren ongegrond verklaard, waardoor de zaak inhoudelijk kan worden beoordeeld.In 2017 bepaalden privacytoezichthouders in Nederland en Frankrijk al dat Facebook de nationale wetten van die landen had overtreden met de manier waarop het omsprong met de gegevens van gebruikers. DPS en de Consumentenbond spanden naar aanleiding daarvan een collectieve rechtszaak tegen Facebook aan.Het Amerikaanse bedrijf laat weten zich te zullen blijven verdedigen tegen de beschuldigingen. De rechtbank gaf Facebook tot 20 oktober de tijd om inhoudelijk op de aanklacht te reageren.