De Nederlandse telecomaanbieder Youfone gaat in ons land vaste en mobiele diensten aanbieden. Dat zal gebeuren via de netwerkinfrastructuur van Proximus, dat een zogeheten wholesaleovereenkomst met Youfone heeft gesloten.

Youfone gaat vanaf april 2021 vaste en mobiele diensten aanbieden op de Belgische markt. Het privébedrijf, met zetel in Rotterdam, is opgericht in 2008 en richt zich voornamelijk op het consumentensegment. In Nederland heeft de operator meer dan 400.000 klanten, het is daarmee naar eigen zeggen de 'grootste onafhankelijke operator' bij onze noorderburen.

'Lean and mean'

Door de ondertekening van een wholesaleovereenkomst zal Youfone zijn mobiele oplossingen kunnen aanbieden als MVNO op het Proximus-netwerk. Tegelijk hebben de twee partijen ook een wholesaleovereenkomst ondertekend voor vaste internettoegang, waardoor de Nederlandse operator ook vaste diensten aan zijn aanbod kan toevoegen.

Voor Proximus betekent het akkoord een nieuwe stap in de goede richting om het potentieel van zijn netwerken ten volle te benutten, klinkt het in een toelichting. Proximus CTO Geert Standaert noemt Youfone een 'lean and mean' bedrijf dat zich richt op innovatieve, digitale en klantvriendelijke oplossingen. 'Ze hebben een indrukwekkend parcours afgelegd en kunnen terugkijken op heel wat successen in Nederland', aldus de Chief Technology Officer.

