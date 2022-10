Het Amerikaanse bedrijf Chetu moet een Nederlandse telemarketer vergoeden nadat het hem onterecht ontslagen had. De man had online monitoring geweigerd.

Dat schrijft een Nederlandse rechtbank. De medewerker werd door Chetu aangenomen als telemarketer, en het bedrijf eiste dat hij doorheen de werkdag gemonitord werd. Die controle hield onder meer screen-sharing in en streaming via zijn webcam. De medewerker weigerde, waarna hij werd ontslagen voor 'weerbarstigheid' en 'werkweigering'.

Onterecht, zo zegt een Nederlandse rechtbank nu. De instructies om de hele tijd een webcam op te zetten zijn in strijd met de privacy van werknemers. De rechtbank voegt er aan toe dat het eisen van webcam surveillance in strijd is met de mensenrechten. 'Acht uur lang iemand tracken via camera is disproportioneel en niet toegelaten in Nederland', aldus de rechtbank. Chetu moet een boete betalen van 50.000 dollar en moet de ex-werknemer vergoeden voor rechtskosten en achterstallige wedde.

