Nederlandse rechter: bezorgers Deliveroo zijn geen ondernemers

De Nederlandse Tweede Kamer wil nu van minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) weten wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn van de uitspraak. Een brede meerderheid steunde het verzoek voor een debat van PvdA'er Gijs van Dijk, die sprak van een ''mooie dag'' bij de strijd tegen schijnzelfstandigheid.

Deliveroo besloot begin vorig jaar de aflopende contracten van bezorgers niet meer te verlengen. In plaats daarvan konden zij als zelfstandig ondernemer aan de slag voor de maaltijdbezorger. Volgens FNV was er echter nog altijd een grote mate van afhankelijkheid van Deliveroo. De rechter ging daarin mee. Ook in België wordt die schijnzelfstandigheid onderzocht.

Deliveroo bestrijdt de lezing van de Nederlandse rechter en zegt dat diens uitspraak gebaseerd is op ''feitelijke onjuistheden en onjuiste aannames''. Het bedrijf benadrukt verder zijn bezorgers vrijheid en flexibiliteit te bieden en zegt dat de bezorgers dat juist waarderen.

De rechter bepaalde in een andere zaak dat Deliveroo onder de cao beroepsgoederenvervoer valt. Die cao moet het bedrijf dan ook met terugwerkende kracht toepassen. Ook tegen die uitspraak tekent het maaltijdbezorgbedrijf beroep aan.

FNV is opgetogen over de twee uitspraken. Volgens de vakbond kan met name de beslissing over het werknemerschap van de bezorgers als blauwdruk dienen voor andere vergelijkbare zaken. Bestuurder Willem Dijkhuizen denkt dat de belastingdienst nu achter Deliveroo aangaat. ''Dit zou weleens het failliet van het huidige verdienmodel van Deliveroo kunnen betekenen.''

In juli verloor een bezorger nog een zaak tegen Deliveroo over het verplicht zzp'erschap (het freelance statuut). Toen oordeelde de kantonrechter dat uit de wijze van werken bleek dat er geen sprake is van loondienst.