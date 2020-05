Een Nederlandse rechter heeft in kort geding een bezwaar van Stop5GNL afgewezen. Daardoor kan de veiling van frequenties voor 5G opnieuw doorgaan in het land. De rapporten waarmee de organisatie zwaait zijn niet wetenschappelijk.

Stop5GNL had een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse staat. De organisatie wil de uitrol van 5G laten stopzetten tot is bewezen dat 5G-technologie volledig veilig is, en daar is meer onderzoek voor nodig volgens de organisatie.

Maar de rechter volgt de redenering van de organisatie niet. De Nederlandse staat heeft zich voor de regelgeving rond 5G gebaseerd op rapporten van deskundigen. In de uitspraak zegt de rechter dat die rapporten op een degelijke manier tot stand zijn gekomen en dat daarbij geen andere onderzoeken zijn genegeerd.

De Nederlandse staat zegt daarbij dat het blijft controleren of de normen die het hanteert niet worden overschreden. Ook mochten er later nieuwe inzichten komen die tonen dat de limieten moeten aangepast worden, dan zal de overheid ingrijpen.

Twijfelachtig wetenschappelijk onderzoek

Stop5GNL zwaait in haar strijd tegen 5G regelmatig met onderzoeken die volgens de organisatie aantonen dat 5G een gevaar is voor de mensheid. In haar betoog benadrukt de Nederlandse staat dat die rapporten doorgaans niet overeind blijven in wetenschappelijke reviews. Ze voldoen niet aan de gangbare methodologische criteria.

Een van die vaak genoemde rapporten 'tegen 5G' is het BioInitiative Report waar zogezegd verschillende wetenschappers waarschuwen voor de impact van 5G. Ook dat rapport kreeg door verschillende wetenschappelijke instituten zoals de Nederlandse Gezondheidsraad, maar ook de Europese Commissie, fundamentele kritiek. Zo wordt er selectief gebruik gemaakt van wetenschappelijke gegevens, zijn niet alle auteurs wetenschappers en staan er verschillende fouten in het rapport.

Een blijvend probleem met straling in het algemeen is dat je nooit volledig kan bewijzen dat het niet schadelijk is. Maar vrijwel elk kwalitatief onderzoek van de afgelopen 25 jaar heeft aangetoond dat er geen gevaar is zo lang straling van telefoons en zendmasten onder de wettelijke normen blijven. Op dat vlak liggen de Belgische normen zelfs nog een stuk langer dan wat ICNIRP, de organisatie waarop de WHO haar normen baseert), aangeeft.

