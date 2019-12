In Nederland heeft de regering regels opgesteld die telecomoperatoren kunnen verplichten om bepaalde spelers te weren uit kritieke delen van hun netwerk.

De Nederlandse regering stelt dat de aanbieder van een openbaar elektronisch communicatienetwerk- of dienst kan verplicht worden om voor bepaalde onderdelen geen beroep te doen op een staat, entiteit of persoon waarvan is aangetoond of het vermoeden bestaat dat die het netwerk zal misbruiken of laten uitvallen.

Ook als die leverancier "nauwe banden heeft met of onder invloed staat van" zo'n staat, entiteit of persoon, of er een vermoeden is van zo'n invloed kan de regering die partij weren.

De tekst noemt geen specifieke bedrijven, maar het lijkt er op dat Nederland zo een stok achter de deur wil hebben om Chinese spelers als Huawei en ZTE te weren als dat nodig is in de toekomst. De VS waarschuwt al langer dat China via de twee bedrijven kan spioneren, al heeft het dat nog nooit kunnen aantonen. Van de VS zijn al wel soortgelijke pogingen aangetoond.

In de toelichting over de regels leggen staatssecretaris voor Economische zaken en Klimaat Mona Keijzer en minister voor Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus uit dat er per operator een technische analyse wordt uitgevoerd om kritieke onderdelen van het netwerk in kaart te brengen. Dat moet het mogelijk maken om aan te duiden waar bepaalde spelers al dan niet moeten vervangen worden. Ze merken daarbij op dat die exacte omlijning nog moeilijk is voor 5G omdat dit netwerk nog in volle ontwikkeling is.

Op dit moment verandert er nog niets. De regering heeft geen ban uitgesproken tegen specifieke spelers en geen enkele operator wordt verplicht om bepaalde netwerkapparatuur te vervangen. Maar met de maatregel kan een regering, zelfs op basis van vermoedens, beslissen om dat vrij snel te eisen van een telecomoperator.