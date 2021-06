Nederlandse ouders van kinderen die TikTok gebruiken, dienen een schadeclaim in tegen het bedrijf achter de populaire filmpjes-app. Ze willen een bedrag dat naar eigen zeggen zou kunnen oplopen tot 1,4 miljard euro. De ouders vinden dat de app de veiligheid en de privacy van hun kroost niet goed beschermt.

De zaak is aangespannen door de Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI), die in Nederland ruim 64.000 ouders vertegenwoordigt. Een van de oprichters van de stichting, Cor Wijtvliet, zegt dat toezichthouders niet optreden tegen TikTok en dat hij daarom naar de rechter in Amsterdam stapt. Vandaag sturen de klagers een dagvaarding naar TikTok.

'Meer gegevens dan nodig'

Volgens SOMI verzamelt TikTok gegevens van kinderen, zodat ze gericht reclames te zien krijgen, zonder dat daar op de juiste manier toestemming voor is gevraagd. Bovendien zou TikTok veel meer gegevens verzamelen dan nodig. Verder zegt SOMI dat TikTok te weinig doet om kinderen te beschermen. In het buitenland zijn volgens de stichting meerdere kinderen overleden door challenges, waarbij gebruikers elkaar aansporen om gevaarlijke dingen te doen.

TikTok heeft eerder laten weten dat het er juist veel aan doet om de veiligheid van jonge gebruikers te garanderen. Zo zegt moederbedrijf ByteDance dat accounts van gebruikers tussen de 13 en 15 jaar standaard op privé worden gezet. Onbekenden kunnen hun video's bijgevolg niet automatisch zien. Moderators weren daarnaast ongepaste video's en gebruikers kunnen aanstootgevend materiaal rapporteren.

