Nederlandse sekssites starten met 'erotische bitcoin'

Enkele Nederlandse sekssites starten met hun eigen 'erotische bitcoin'. De Adult Entertainment Network Token (AEN) is een project van het gelijknamige netwerk, dat een reeks Nederlandse pornosterren, -sites en -producenten vertegenwoordigt. De munt is vergelijkbaar met een iTunes-kaart of de credits die je bijvoorbeeld voor videogames kan kopen. Maar dan voor porno. En op de blockchain.

"Deze nieuwe munt biedt aan zowel de aanbod- als de vraagzijde van erotische online content een aantal belangrijke voordelen", vertelt AEN-directeur Robin Bos, in een persmededeling. "Bezoekers van sekswebsites kunnen hiermee bijvoorbeeld volledig anoniem betalen voor premium content, zonder vrees dat hun identiteit bekend wordt."

Het blockchainaspect betekent dat elke gebruiker een plaatsje krijgt op een anoniem netwerk dat de tegoeden van de verschillende deelnemers bijhoudt. Dat moet geld sparen, zegt Bos nog. "Door de promotie van erotische sites in handen van de gebruiker te geven, ontstaat een veel eerlijker ecosysteem."