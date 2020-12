Ruim honderdvijftig Nederlandse wetenschappers op het gebied van AI en robotica vragen de regering in een open brief om mee te werken aan een verbod op dodelijke autonome wapens. Dat zijn wapensystemen die zonder menselijke tussenkomst doelen kunnen selecteren en aanvallen.

Volgens vredesorganisatie PAX komt de oproep vlak voordat de regering haar standpunt over deze wapens mogelijk herziet. Dat gebeurt op basis van een evaluatie die de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) en de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) momenteel in Nederland uitvoeren.

Sneller escaleren

De experts uiten hun zorgen over de groeiende rol van kunstmatige intelligentie bij de ontwikkeling van wapens. Met deze wapens wordt volgens hen de drempel verlaagd om oorlog te voeren en kunnen conflicten sneller escaleren.

'Bovendien gaan de ontwikkelingen snel. Zo is het technisch al mogelijk dat grensbewakingsrobots zonder menselijke tussenkomst een 'illegale passant' kunnen doden en dat drones op basis van bijvoorbeeld nummerbordherkenning automatisch voertuigen kunnen bombarderen', aldus PAX.

De oproep van de Nederlandse wetenschappers volgt op vergelijkbare initiatieven in België, Australië, Canada en Noorwegen, waar wetenschappers ook al opriepen tot een dergelijk verbod.

Volgens vredesorganisatie PAX komt de oproep vlak voordat de regering haar standpunt over deze wapens mogelijk herziet. Dat gebeurt op basis van een evaluatie die de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) en de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) momenteel in Nederland uitvoeren.De experts uiten hun zorgen over de groeiende rol van kunstmatige intelligentie bij de ontwikkeling van wapens. Met deze wapens wordt volgens hen de drempel verlaagd om oorlog te voeren en kunnen conflicten sneller escaleren.'Bovendien gaan de ontwikkelingen snel. Zo is het technisch al mogelijk dat grensbewakingsrobots zonder menselijke tussenkomst een 'illegale passant' kunnen doden en dat drones op basis van bijvoorbeeld nummerbordherkenning automatisch voertuigen kunnen bombarderen', aldus PAX.De oproep van de Nederlandse wetenschappers volgt op vergelijkbare initiatieven in België, Australië, Canada en Noorwegen, waar wetenschappers ook al opriepen tot een dergelijk verbod.