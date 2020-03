Ook een bericht ontvangen dat u moet opletten voor een "video op WhatsApp genaamd Martinelli" die uw hele telefoon kan blokkeren? Gewoon negeren is de boodschap: dit is een hoax.

De afgelopen dagen circuleren er opnieuw heel wat berichten op sociale media - en dan vooral WhatsApp - dat het oppassen geblazen is voor de zogeheten Martinelli-video. "Deze niet openen want hij hackt je telefoon", leest het bericht dat lezers oproept om het bericht massaal door te sturen. Dat blijkt ook volop te gebeuren: onze redactie zag het bericht zelf al enkele keren opduiken, en kreeg ook enkele vragen van bezorgde lezers.

Maar die bezorgdheid is voor niks nodig: er is helemaal niks aan de hand. Er bestaat geen Martinelli-virus of -hack op WhatsApp. Gewoon het bericht verwijderen dus, niet doorsturen, en zeker niet op een link klikken mocht die aan het bericht vasthangen. Het is onduidelijk waarom het bericht nu opnieuw de ronde doet. Het gaat in ieder geval om een heel erg oude hoax - een broodjeaapverhaal: volgens factchecking-website Snopes.com bestaat het Martinelli-verhaal al van midden 2017. In 2018 maakte anti-virusbedrijf Sophos nog eens duidelijk dat het om een hoax gaat.

