Een nieuw betaalmiddel buiten de traditionele banken en geldcircuits. Hoera! Innovatie, vernieuwing, disruptie! Er zijn veel redenen om Libra een kans te geven. En er is er één om het absoluut te mijden: Facebook.

Laten we beginnen met de betere punten van Libra. Van bij de start verbinden flink wat serieuze namen zich als medeoprichter van de Libra Association. Visa en Mastercard, PayPal, Uber, Ebay, Spotify, Vodafone en vele anderen. Ook is de munt wel degelijk iets waard. Ze wordt gekoppeld aan grote internationale munten om schommelingen te voorkomen.

Ook zal wie een node wil uitbaten op het netwerk van Libra daar tien miljoen dollar voor moeten betalen. Geld dat als onderpand moet dienen om de munt stabiel te houden. Zo'n dingen kunnen een rollercoasterparcours als dat van pakweg bitcoin voorkomen en boezemen enig vertrouwen in.

Wat mij betreft stopt het daar want er is één speler, de oprichter nota bene, die alle vertrouwen in Libra wegneemt: Facebook.

Is Libra een virtuele munt van Facebook? Neen. Het is een virtuele munt van een consortium opgericht door Facebook, waar het bedrijf dus ook mee aan de tafel zit. Heeft het alle macht? Neen. Heeft het veel macht? Ja.

Ik wil bijna elke willekeurige fintech-startup het voordeel van de twijfel geven. Maar Facebook is de laatste partij in deze digitale wereld die je betrouwbaar kan noemen. Dit bedrijf heeft op vlak van veiligheid, privacy en beloftes naar gebruikers toe een track record dat veel dichter bij dat van een pathologische leugenaar ligt dan bij een financiële instelling. Eind vorig jaar maakten we al een lijst met voornaamste schandalen die Facebook ons in 2018 bracht. Als we teruggaan tot 2005 dan komen we met een vier uur durende monoloog, zonder pauze, niet toe.

Wil u een paar voorbeelden?

1/ Facebook zegt dat gebruikers meer dan één identiteit mogen houden en niet gelinkt zijn aan een echte identiteit. Dat was in de beginjaren van Facebook ook zo. Tot het bedrijf volwassen werd en graag iedereens echte naam kende.

2/ Buiten beperkte gevallen zal Calibra, het dochterbedrijf van Facebook dat een virtuele portefeuille zal aanbieden op basis van Libra , geen accountinformatie of financiële gegevens delen met Facebook of een derde partij zonder toestemming. Klinkt goed. Net zoals toen Facebook bij de overname van Whatsapp in 2014 beloofde dat Whatsapp geen data zou delen met Facebook. Tot het dat in 2016 toch gewoon deed.

3/ Of toen het bedrijf je telefoonnummers vroeg om two-factor-authentication mogelijk te maken. Dat ging enkel gebruikt worden voor securityredenen. Een paar maanden later bleken die telefoonnummers gewoon opzoekbaar via Facebook. Wat het bedrijf vandaag belooft, kan binnen een jaar volledig worden omgegooid.

Een troost is dat de whitepaper over Libra expliciet zegt dat Facebook een leidende rol speelt, maar op termijn gelijkwaardig is aan de andere spelers. Maar er is geen enkele reden om niet te vrezen dat Facebook haar positie alsnog gaat misbruiken als het haar uitkomt.

Maar er zijn nog andere bedenkingen bij Libra. Zo bestaat een groot deel van het consortium uit Amerikaanse bedrijven. Geeft dat geen competitief nadeel aan Europese banken of jonge fintech-spelers? Wat als Donald Trump morgen Libra, of bepaalde diensten van Calibra blokkeert? Of ze verbiedt op Huawei-telefoons?

Of meer in lijn van de Facebook-mentaliteit: Wat als iemand met zijn Libra-tegoeden dingen wil betalen die niet passen in Facebooks wereldbeeld? Een beetje naakt ligt al gevoelig bij Mark Zuckerberg. Gaat hij het oké vinden als ik met mijn zuurverdiende Libra's een avond naar een stripclub wil gaan?

Tot slot zijn er ook de drogredenen. Een deel van de whitepaper over Libra spreekt ook over mensen toegang geven tot goedkopere en open financiële diensten. Dat is een nobel doel, maar weinig geloofwaardig gezien Facebooks historiek. Bovendien bestaan er al zulke micropayment-diensten, zoals M-Pesa in onder meer Kenia. De wereld zit niet te wachten tot Zuckerberg hen een betaalmiddel aanreikt.

Begrijp me niet verkeerd, ik ben voor innovatie. Het feit dat we in België nu pas instant overschrijvingen kennen, de schandalen die opdoken na de bankencrisis en de hoogst ouderwetse houding die de meeste banken nog hanteren zijn mij ook een doorn in het oog. Maar ik heb nog steeds meer vertrouwen in hen dan in Facebook. Banken hebben een eerder afwachtende houding, pas als technologie zijn doel bewijst zal het langzaam innoveren. Facebook hanteert nog steeds de ideologie 'go fast and break things'. Onze privacy is al gebroken. Laten we niet hetzelfde doen voor ons betaalmiddel.