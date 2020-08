Storagebedrijf NetApp heeft zo'n 5,5 procent van haar personeelsbestand ontslagen. Vooral mensen die voor het in 2015 overgenomen SolidFire werkten.

NetApp zelf geeft zo goed als geen commentaar op het nieuws omdat het aan de vooravond van haar kwartaalresultaten staat. Maar volgens The register gaat het om 5,5 procent van de 11.000 werknemers van het bedrijf. De technologiesite kon een interne e-mail inkijken.

Die mail zegt niet welke afdelingen of regio's worden getroffen, maar volgens de site gaat het vooral om mensen op de marketingafdeling, inclusief technische marketeers, maar ook ontwikkelaars die voor SolidFire werkten. Dat is het bedrijf dat Netapp eind 2015 overnam voor 870 miljoen dollar.

Bij NetApp klinkt het, tegenover The Register, dat het bedrijf haar "middelen en investeringen aligneert om de opportuniteiten op de beste manier vast te nemen en het bedrijf te positioneren voor succes op lange termijn." Dat betekent zoveel als bevestiging noch ontkenning.

