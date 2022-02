Het Brusselse softwarebedrijf Netaxis Solutions neemt de activiteiten van het Nederlandse Anyroute over; een specialist in Microsoft Teams-diensten.

Netaxis is in 2010 opgericht door 4 telecom-ingenieurs telt ondertussen zo'n 50 medewerkers. Het hoofdkantoor is gevestigd in Brussel, met vestigingen in Nederland, Italië, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Netaxis is richt zich op de telecomindustrie en biedt er software-oplossingen aan die worden gebruikt in netwerken van grote telco's die bijvoorbeeld hun efficiëntie willen verbeteren of de operationele kosten willen verlagen en/of de onboarding van nieuwe klanten willen versnellen.

Door Anyroute in lijven - en de daarbij horende knowhow rond VoIP en Microsoft Teams - haalt Netaxis nu extra expertise in huis op het gebied van cloudcommunicatie, wat past in de groeistrategie van het bedrijf voor de volgende jaren. Klanten van Netaxis zijn telecomoperators zoals MTN, KPN, T-Mobile, Orange, Proximus en Vodafone. Het bedrijf heeft ook sterke partnerschappen met Cisco en Oracle. 'Door de overname gaan we opschuiven naar meer SaaS-gedreven inkomsten. Ons klantportfolio in de Nederlandse markt versterkt ook', zegt Manuel Basilavecchia, mede-oprichter en CEO van Netaxis in een persmededeling.

Netaxis neemt alle activiteiten en contractuele verplichtingen, de klantenportefeuille en het personeel van Anyroute over. Hoeveel Netaxis voor de overname betaalt, wordt niet meegedeeld door beide partijen.

