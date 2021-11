Netflix heeft zijn eerste stappen in de videogameindustrie gezet. De streamingdienst heeft vijf mobiele spelletjes uitgebracht voor abonnees, die meteen ook in België beschikbaar zijn.

Twee van de vijf games draaien rond Netflix' succesreeks "Stranger Things". De andere drie zijn een basketbalspel, een puzzelspel en een kaartspel. Voorlopig zijn de games alleen te downloaden op smartphones en tablets met het Android-besturingssysteem. Aan versies voor iOS van Apple wordt nog gewerkt.

De apps zijn gratis voor abonnees van Netflix en bevatten geen reclame of verdere kosten. Het streamingplatform wil van gaming een belangrijke pijler van zijn diensten maken, terwijl de concurrentie binnen zijn kernactiviteiten almaar groter wordt.

Eind september lijfde Netflix nog de Amerikaanse spelontwikkelaar Night School Studio in.

Sinds juni zet Netflix via een onlinewinkel ook in op merchandising om extra inkomsten te generen.

