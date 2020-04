Ouders kunnen nu leeftijdsfilters voor hun kinderen instellen op Netflix. Het streamingplatform heeft zijn opties voor ouderlijk toezicht uitgebreid, en laat nu ook toe om een profiel met een pincode te beveiligen.

In tijden waarin er extra veel gestreamd wordt, is het handig dat je huisgenoten je profiel niet gebruiken, al was het maar om ervoor te zorgen dat ze je aangeraden content niet verzuren met hun slechte smaak. De nieuwe pincode voor profielen past echter vooral in een breder aanbod aan ouderlijk toezicht dat Netflix nu uitrolt. Elk profiel kan daarbij een pin krijgen, en ook de optie om nieuwe profielen te maken kan worden geblokkeerd. Voor het profiel van de kinderen kan je vervolgens titels laten filteren. Je kan bepaalde series verbergen, of alle series filteren op leeftijdscategorie. Die classificatie is gebaseerd op lokale regels en kan dus verschillen per land. In de praktijk komt het erop neer dat je er via filters voor zorgt dat zoon- of dochterlief bij het scrollen door de tekenfilms niet per ongeluk op Devilman Crybaby of Castlevania klikt, wegens niet bedoeld voor gevoelige kinderzieltjes. Of je verbergt even Boss Baby, omdat je het kotsbeu bent om die serie op de achtergrond te horen terwijl je probeert te videobellen met de collega's. Voor 'Kids' profielen kan je ook de binge-optie uitzetten die de volgende aflevering automatisch laat afspelen, en ouders kunnen een overzicht krijgen van de kijkgeschiedenis van hun kinderen. De instellingen kan je aanpassen door in te loggen op netflix.com via je browser.