Streamingdienst Netflix is een nieuwe functie aan het uittesten die je moet helpen om toch te kijken, wanneer je niet weet wat je wil zien.

Netflix heeft bevestigd dat het experimenteert met een soort 'shuffle' modus. Daarmee zou je makkelijk op een populaire show kunnen klikken, en een willekeurige aflevering kunnen starten. Het idee daarachter is om een beetje terug te gaan naar de ervaring van traditioneel televisiekijken, waarbij je niet te hard moest nadenken maar gewoon het toestel moest opzetten om met een half oog een serie te bekijken (meestal een herhaling van The Big Bang Theory of De Kampioenen).

Met de opkomst van streamingdiensten hebben gebruikers meer keuze gekregen, maar ze moeten daarvoor ook extra handelingen uitvoeren, en zich over de keuzestress heen zetten. Voor wie een avond echt niet wil nadenken en gewoon op de sofa voor de tv wil liggen, is er dus de nieuwe shuffle functie. Netflix is in eerste plaats aan het testen met het soort serie waar mensen naar lijken te kijken als ze niet echt goed weten wat doen. Series als 'The Office', 'New Girl', 'Arrested Development' en meer. Die komen in een nieuwe rij met als titel 'Play a Random Episode' (Speel een willekeurige aflevering).