Netflix komt met de functie Profile Transfer tegemoet aan mensen die samenwoonden, maar later toch weer vertrekken. Zij kunnen voortaan hun voorkeuren meenemen naar hun nieuwe bestemming.

Profile Transfer werd al sinds maart getest in enkele landen en wordt nu formeel gelanceerd. Het maakt het mogelijk om je persoonlijke suggesties, kijkgeschiedenis, je lijst, bewaarde games en andere instellingen over te dragen naar een nieuwe account. Denk daarbij aan jongeren die eerst meekijken bij hun ouders maar later alleen gaan wonen, of huisgenoten en ex-partners die verhuizen. Het voorkomt dat je vanaf nul moet herbeginnen.

Duwtje

Natuurlijk geeft de functie gebruikers ook een duwtje richting hun eigen betalende account. Netflix gaf eerder al aan dat het praktijken zoals gedeelde accounts wil aanpakken. Netflix tolereerde lange tijd dat sommige gebruikers hun account deelden met vrienden of familie die niet op dezelfde plek wonen, dat wil het op termijn ontmoedigen.

