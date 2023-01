Netflix-medeoprichter Reed Hastings is niet langer CEO van het streamingplatform. Hij blijft wel uitvoerend voorzitter van het Amerikaanse bedrijf, zo maakte hij donderdag bekend in een mededeling.

Hastings deelde de post van CEO sinds de zomer van 2020 al met Ted Sarandos. Die laatste blijft aan en krijgt Greg Peters - tot nu operationeel directeur - naast zich als co-CEO. 'In de laatste twee en een half jaar heb ik het management van Netflix almaar meer aan hen gedelegeerd', aldus de topman, die meer dan twintig jaar aan het hoofd stond van Netflix.

'Ik zal Greg en Ted helpen en, zoals iedere goede voorzitter, een brug zijn tussen de raad van bestuur en onze co-CEO's', aldus de 62-jarige Hastings. 'Ik zal ook meer tijd spenderen aan filantropie en er zeer gericht op blijven dat het Netflix-aandeel goed presteert.'

De aankondiging komt er terwijl Netflix donderdag beter dan verwachte resultaten in het vierde kwartaal van 2022 rapporteerde. In de laatste drie maanden van het jaar kwamen er 7,66 miljoen abonnees bij, ver boven de zowat 4,5 miljoen waar analisten op hadden gerekend. Alles samen telde Netflix eind vorig jaar 230,75 miljoen gebruikers.

Met 7,85 miljard dollar (7,25 miljard euro) - een stijging van zowat 2 procent - lag de omzet wel in de lijn van de verwachtingen. De winst zakte van 607 miljoen naar 55 miljoen dollar.

Hastings deelde de post van CEO sinds de zomer van 2020 al met Ted Sarandos. Die laatste blijft aan en krijgt Greg Peters - tot nu operationeel directeur - naast zich als co-CEO. 'In de laatste twee en een half jaar heb ik het management van Netflix almaar meer aan hen gedelegeerd', aldus de topman, die meer dan twintig jaar aan het hoofd stond van Netflix.'Ik zal Greg en Ted helpen en, zoals iedere goede voorzitter, een brug zijn tussen de raad van bestuur en onze co-CEO's', aldus de 62-jarige Hastings. 'Ik zal ook meer tijd spenderen aan filantropie en er zeer gericht op blijven dat het Netflix-aandeel goed presteert.'De aankondiging komt er terwijl Netflix donderdag beter dan verwachte resultaten in het vierde kwartaal van 2022 rapporteerde. In de laatste drie maanden van het jaar kwamen er 7,66 miljoen abonnees bij, ver boven de zowat 4,5 miljoen waar analisten op hadden gerekend. Alles samen telde Netflix eind vorig jaar 230,75 miljoen gebruikers.Met 7,85 miljard dollar (7,25 miljard euro) - een stijging van zowat 2 procent - lag de omzet wel in de lijn van de verwachtingen. De winst zakte van 607 miljoen naar 55 miljoen dollar.