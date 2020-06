Disney+, het videostreamingplatform van Disney, wordt op 15 september in België gelanceerd. Dat valt sinds dinsdagochtend te lezen op de website van de dienst.

Behalve in België gaat de streamingdienst op die datum ook van start in Portugal, Noorwegen, Denemarken, Zweden, Finland, IJsland en Luxemburg. Disney+ maakte ook de abonnementsprijs bekend voor de Belgische markt: 6,99 euro per maand of 69,99 euro voor een jaarabonnement.

Nieuwe producties

Disney+ biedt abonnees toegang tot de uitgebreide bibliotheek aan films en series uit de stal van The Walt Disney Company, waar ook Pixar, Marvel, Star Wars-producent Lucas Film en National Geographic onder vallen. Het bedrijf heeft zelf ook nieuwe producties gemaakt; vooral de Star Wars-serie The Mandalorian bleek daarbij erg populair.

Disney+ werd in november vorig jaar eerst gelanceerd in de Verenigde Staten, Canada en - opvallend - Nederland, waarna Australië en Nieuw-Zeeland volgden.

Behalve in België gaat de streamingdienst op die datum ook van start in Portugal, Noorwegen, Denemarken, Zweden, Finland, IJsland en Luxemburg. Disney+ maakte ook de abonnementsprijs bekend voor de Belgische markt: 6,99 euro per maand of 69,99 euro voor een jaarabonnement.Disney+ biedt abonnees toegang tot de uitgebreide bibliotheek aan films en series uit de stal van The Walt Disney Company, waar ook Pixar, Marvel, Star Wars-producent Lucas Film en National Geographic onder vallen. Het bedrijf heeft zelf ook nieuwe producties gemaakt; vooral de Star Wars-serie The Mandalorian bleek daarbij erg populair.Disney+ werd in november vorig jaar eerst gelanceerd in de Verenigde Staten, Canada en - opvallend - Nederland, waarna Australië en Nieuw-Zeeland volgden.