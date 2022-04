Terwijl Netflix moeite heeft om zijn klanten te houden, boekte concurrent HBO, dat onder meer Game of Thrones uitzendt, wel een stevige groei van het aantal abonnees. De Amerikaanse betaalzender en streamingdienst is in ons land evenwel nog niet beschikbaar.

HBO zag in het eerste kwartaal het aantal klanten met drie miljoen toenemen, tot bijna 77 miljoen wereldwijd. Op jaarbasis gaat het om een stijging met 12,8 miljoen klanten. De toestroom was grotendeels te danken aan internationale expansie. Zo werd HBO Max op 8 maart ook beschikbaar in een reeks Europese landen waaronder Nederland. Of en wanneer de streamingdienst naar ons land komt, is nog niet duidelijk.

Netflix kondigde dinsdag aan dat het in het eerste kwartaal abonnees heeft verloren, voor het eerst in meer dan tien jaar tijd. Ook voor het tweede kwartaal verwacht Netflix nog een verdere daling. De streamingdienst is wel vele malen groter dan HBO, met zo'n 222 miljoen klanten wereldwijd.

Het aandeel van Netflix dook woensdag al 35 procent lager en ook donderdag ging er nog eens bijna vijf procent vanaf.

