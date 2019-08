Netflix gebruikt doorgaans algoritmes om films en series te suggereren. Momenteel experimenteert het ook met handmatig samengestelde kijklijsten voor bepaalde kijkers.

De test voegt 'collections' toe bij sommige gebruikers op iOS. Daar staan een reeks afspeellijsten op thema, maar ook per genre, toon, verhaallijn of type personages. De test werd opgemerkt door twitteraar Jeff Higgins, en later aan Techcrunch bevestigd door Netflix.

De collections krijgen onder meer namen mee als 'Short and Funny', 'Watch, Gasp, Repeat' of 'Let's Keep it Light'. Wie de testfunctie krijgt, kan ze rechtsboven vinden, waar normaal 'mijn lijst' staat. Ze staan voor alle duidelijkheid los van de bestaande algoritmes die films en series suggereren op basis van wat je eerder hebt gezien op het videoplatform.

Netflix zegt dat het inderdaad experimenteert met door mensen opgestelde afspeellijsten. Maar het bedrijf blijft vaag over waar en hoe lang de test zal lopen. Ook of de lijsten permantent zullen worden is op dit moment nog niet duidelijk.