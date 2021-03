Je Netflix-wachtwoord delen met meerdere gezinnen zal binnenkort misschien niet meer lukken. De streamingdienst lijkt zijn regels strenger te controleren.

Een Netflix-abonnement laat je toe op 1, 2 of 4 toestellen tegelijkertijd te streamen. Die toestellen moeten in principe toebehoren aan hetzelfde huishouden, maar Netflix keek daar niet al te streng op toe, waardoor nogal wat mensen een abonnement konden 'delen'.

Eén huishouden

Tot nu dus. Uit rapporten van gebruikers moet blijken dat sommige mensen niet ingelogd raakten. Ze krijgen daarbij het bericht dat ze tot hetzelfde huishouden moeten horen om van het Netflix-abonnement gebruik te maken. Uiteraard met een knop erbij om een eigen abonnement te nemen. Het bericht lijkt vooral op televisies (in de VS) op te duiken en lijkt gebaseerd op locatiedata.

Wanneer de eigenaar van de account inlogt vanop een andere locatie, bijvoorbeeld bij verhuis of vakantie, kan hij of zij een verificatiecode vragen. Maar het ziet er dus naar uit dat delen met verschillende gezinnen of ex-kotgenoten niet langer wordt aanvaard.

'Deze test is ontworpen om zeker te zijn dat mensen die Netflix-accounts gebruiken, daarvoor gemachtigd zijn', aldus het bedrijf in een mededeling. Het is niet duidelijk of de test nog zal worden uitgebreid naar andere toestellen.

Een Netflix-abonnement laat je toe op 1, 2 of 4 toestellen tegelijkertijd te streamen. Die toestellen moeten in principe toebehoren aan hetzelfde huishouden, maar Netflix keek daar niet al te streng op toe, waardoor nogal wat mensen een abonnement konden 'delen'. Tot nu dus. Uit rapporten van gebruikers moet blijken dat sommige mensen niet ingelogd raakten. Ze krijgen daarbij het bericht dat ze tot hetzelfde huishouden moeten horen om van het Netflix-abonnement gebruik te maken. Uiteraard met een knop erbij om een eigen abonnement te nemen. Het bericht lijkt vooral op televisies (in de VS) op te duiken en lijkt gebaseerd op locatiedata. Wanneer de eigenaar van de account inlogt vanop een andere locatie, bijvoorbeeld bij verhuis of vakantie, kan hij of zij een verificatiecode vragen. Maar het ziet er dus naar uit dat delen met verschillende gezinnen of ex-kotgenoten niet langer wordt aanvaard. 'Deze test is ontworpen om zeker te zijn dat mensen die Netflix-accounts gebruiken, daarvoor gemachtigd zijn', aldus het bedrijf in een mededeling. Het is niet duidelijk of de test nog zal worden uitgebreid naar andere toestellen.