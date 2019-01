Netflix trekt prijzen op in Verenigde Staten

Sinds 2017 zijn Amerikaanse Netflix-gebruikers ongeveer 11 dollar per maand kwijt voor een standaardabonnement. Dat wordt 13 dollar per maand. Netflix verklaart zijn prijzen van tijd tot tijd bij te stellen, omdat het bedrijf ook veel geld steekt in het uitbreiden en actualiseren van de keur aan films en series die klanten kunnen bekijken.

Beleggers reageren enthousiast op het nieuws, omdat ze verwachten dat deze stap meer geld in het laatje zal brengen bij het bedrijf. Op de beurs in New York noteerde het aandeel tussentijds tot meer dan 6 procent hoger.

Geen prijsstijging in België

Ook in verschillende landen in Latijns-Amerika en de Caraïben waar men met de dollar betaalt, gaan de abonnementsprijzen omhoog. Netflix zegt expliciet dat de prijsstijging in de VS niet betekent dat het ook in België de prijzen wil optrekken. Na voorgaande prijsstijgingen in de Verenigde Staten volgden wel steeds andere markten.