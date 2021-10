Streamingdienst Netflix verhoogt vandaag de prijzen van zijn drie abonnementsformules in België en Nederland. Kijkers met een Premium-abonnement gaan dat het hardst voelen: zij betalen per maand voortaan twee euro meer.

De aangepaste prijzen worden direct doorgevoerd voor nieuwe gebruikers die zich aanmelden vanaf 7 oktober. Bestaande abonnees krijgen vanaf 14 oktober bericht over hun verhoogde tarief. Het kan volgens Netflix tot twee maanden duren vooraleer zij daadwerkelijk meer moeten gaan betalen, afhankelijk van de facturatiedatum.

De nieuwe abonnementsprijzen zien er als volgt uit: Basic: 8,99 euro per maand (voorheen: 7,99 euro). Deze formule omvat Netflix op één scherm tegelijk in standaardresolutie. Standaard: 13,49 euro (voorheen: 11,99 euro). Deze formule omvat Netflix op twee schermen tegelijk in HD-resolutie. Premium: 17,99 euro (voorheen: 15,99 euro). Deze formule omvat Netflix op vier schermen tegelijk in UHD-resolutie (4K).

'De prijsveranderingen die we van tijd tot tijd doen weerspiegelen de investeringen in nieuwe tv-series en films en de verbeteringen aan ons product', licht Netflix de nieuwe tarieven toe in een persbericht. Als voorbeelden noemt de streamingdienst het tweede seizoen van de Belgische Original-serie Into the Night en enkele nieuwe Belgische (co-)producties die in de maak zijn, waaronder De Familie Claus 2, Diamonds, Soil en het derde seizoen van Undercover.

