Videodienst Netflix verhoogt in België de tarieven van zijn Standaard- en Premium-abonnementen met respectievelijk één en twee euro per maand. Alleen de goedkoopste Basic-formule behoudt zijn oude prijs van 7,99 euro per maand.

Voor het Standaard-abonnement betalen nieuwe klanten voortaan 11,99 in plaats van 10,99 euro per maand. Bij bestaande abonnees wordt de prijswijziging pas over een maand à zes weken doorgevoerd - afhankelijk van hun facturatiecyclus. De Standaard-formule van Netflix omvat films en series in hoge definitie en biedt de mogelijkheid om content op twee schermen tegelijk te kijken.

De prijs van het Premium-abonnement stijgt van 13,99 naar 15,99 euro per maand. Hiermee kunnen abonnees met één account programma's bekijken op vier verschillende schermen, en dat steeds vaker in ultra hd-beeldkwaliteit.

De goedkoopste Basic-formule van 7,99 euro ondersteunt slechts één scherm in de relatief lage sd-beeldkwaliteit (standaard definitie). De prijs van deze formule is sinds de komst van Netflix naar België in 2014 ongewijzigd gebleven. Een woordvoerder van Netflix noemt de 'aanzienlijke investeringen in nieuwe series en films, en productverbeteringen' als voornaamste reden voor de prijsverhoging. "Er zijn voor België veel nieuwe producties gepland, zoals de eerste Belgische Netflix Original Into the Night en het tweede seizoen van Undercover met Tom Waes", klinkt het bij de videodienst.

De prijsverhoging komt op een moment dat de streamingstrijd in België almaar heviger wordt. Naast Telenet (met Play) eisen ook Amazon (Prime) en Apple (Apple TV+) een deel van de bingewatchmarkt op. De verwachting is dat ook Disney+ de komende maanden in meer landen zal worden uitgerold, waaronder ook België.

