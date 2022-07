Netflix werkt aan goedkopere abonnementsformules met reclameboodschappen en het heeft daarvoor een samenwerking gesloten met softwarebedrijf Microsoft. Dat hebben beide bedrijven bekendgemaakt.

Netflix maakte er lang een verkoopargument van dat het geen reclameboodschappen laat zien. Maar de groei van de streamingdienst vertraagt, waardoor het bedrijf op zoek ging naar nieuwe manieren om inkomsten te genereren. In april kondigde het plannen aan om met advertenties te starten. Microsoft wordt de partner voor dat project. Het softwarebedrijf zal instaan voor de technologie en de verkoop van advertentieruimte voor Netflix. De keuze voor Microsoft komt als een verrassing in de reclamesector. Reclamegiganten Google en Comcast leken meer kans te maken, maar die bedrijven hebben diensten die met Netflix concurreren. De optie om Netflix te bekijken zonder reclame, zal overigens blijven bestaan, zo benadrukte topman Reed Hastings. Momenteel kost Netflix in België 8,99, 13,49 of 17,99 euro per maand, afhankelijk van de gekozen mogelijkheden