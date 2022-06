Streamingdienst Netflix werkt 'actief' aan een aanbod dat goedkoper moet worden, en ondersteund door advertenties. Dat heeft het Franse team van het bedrijf gezegd.

Momenteel prijst Netflix, zoals veel van zijn streamingconcurrenten, zichzelf aan als een reclameloos platform. In tegenstelling tot gewone televisie wordt je serie dus niet onderbroken en kan je 'bingewatchen' naar hartenlust. Maar het bedrijf krijgt veel concurrentie van diensten als Disney+, en verliest ook voor het eerst abonnees na een sterke coronaperiode. Ideeën over nieuwe abonnementsformules waren dus aan de orde.

De New York Times gaf vorige maand al geruchten aan dat het streamingplatform een goedkoper model wilde introduceren met advertenties. Dat is nu bevestigd door de Franse afdeling van Netflix. 'We hebben nog geen precieze tijdlijn', zegt Anne-Gabrielle Dauba-Pantanacce, woordvoerder voor Netflix Frankrijk, aan nieuwsagentschap AFP. 'We werken eraan. Het is een prioriteit, het idee om abonnees meer opties te geven in de context van hogere inflatie.'

Het is voorlopig nog niet duidelijk die we advertenties gaat leveren. Volgens The Wall Street Journal zijn er alvast gesprekken gaande met Google en Comcast. Ook nog een vraagteken is waar die advertenties gaan komen. Als ze netjes midden in een aflevering terechtkomen, is het verschil met klassieke kabel-tv namelijk of zelfs YouTube niet ver af meer.

