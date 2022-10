Het IT-bedrijf Netflow neemt sectorgenoot Cavere over. De naam blijft wel behouden en het team onder leiding van Caroline Lecoque blijft aan boord.

Netflow heeft haar hoofdkantoor in Kruibeke en nam eerder al Accel over in 2020. Vorig jaar ging het bedrijf een partnership met ITxx aan en nu lijft het Cavere uit Wuustwezel in. Cavere werd in 2012 opgericht door Jef Bogaerts en biedt ICT-diensten aan lokale overheden en kmo's. Vandaag telt het zo'n 160 klanten en 16 medewerkers die ook na de overname door Netflow aan boord blijven onder leiding van Caroline Lecoque.

Na de overname zal het team meer dan 100 medewerkers tellen. De gezamenlijke omzet voor 2022 zal 17 miljoen euro bedragen, zo vertelt Wim Jacobs, CEO van Netflow. 'Deze fusie kadert in onze strategie om verder te groeien en ons team continu te versterken met gespecialiseerde IT-professionals', aldus Wim Jacobs.

Het in 2006 door Wim Jacobs opgerichte Netflow neemt alle aandelen over, maar de naam Cavere blijft na de overname wel bestaan met als vermelding 'member of the Netflow Group'. Het kantoor van Cavere in Wuustwezel blijft ook bestaan en wordt na het hoofdkantoor in Kruibeke en de vestigingen in Edegem en Geel het vierde kantoor van Netflow. 'Op middellange termijn bekijken we uiteraard hoe we de twee bedrijven verder integreren zodat de klanten, Netflow én Cavere de vruchten kunnen plukken van deze samenwerking', aldus nog Wim Jacobs.

