De drie ICT-spelers gaan voortaan samen door het leven, met de steun van investeerder Dovesco.

Netflow Group uit Kruibeke ging twee maanden geleden al samen met Cavere uit Wuustwezel, in 2020 nam het ook Accel over. Nu gaat het bedrijf verder fuseren met Netropolix en COVR uit Geel, die eerder al samen fuseerden.

'Om ons als toonaangevende en trendsettende werkgever te kunnen blijven positioneren, is schaalvergroting onontbeerlijk. We willen voor onze medewerkers nog meer een first-of-class tewerkstellingservaring bieden. Deze schaalvergroting is ook voor onze klanten zeer positief. Ze kunnen gerust blijven dat wij hen een moderne, veilige en duurzame dienstverlening bieden, in ons alsmaar sneller veranderend ICT-landschap', zegt Koen Vanlommel, CEO van Netropolix.

De fusie komt er met de steun van investeringsgroep Dovesco. Zij hadden sinds 2020 een deel van de aandelen van de groep. In de nieuwe structuur bezit Dovesco 55 procent van de aandelen van de fusiegroep. De andere hoofdaandeelhouders zijn Wim Jacobs, CEO van Netflow Group, Koen Vanlommel (Netropolix) en Tim Sleebus (CEO van COVR).

Voorlopig blijven de drie bedrijven, en het eerder opgenomen Cavere, onder eigen merknaam bestaan en ligt de focus op integratie. Mogelijk wordt er tegen 2024 wel nagedacht over een gezamenlijke nieuwe naam.

