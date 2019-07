De gegevens uit het datalek bij Netlog, dat vorig jaar bekend raakte, is voortaan raadpleegbaar via HaveIbeenpwned. Maar de site spreekt van bijna vijftig miljoen getroffen gebruikers, waar het moederbedrijf van Netlog het op 16,4 miljoen hield.

Het lek zelf dateert van november 2012 en werd pas in juli 2018 gemeld aan de autoriteiten. Netlog zelf stopte in 2015 met haar activiteiten en ging daarbij over in datingsite Twoo. Bij de bekendmaking vorig jaar had Netlog de getroffen leden per mail gewaarschuwd en liet het weten dat er zo'n 16,4 miljoen accounts waren getroffen.

Wie vreest dat zijn of haar e-mailadres en wachtwoord daarbij gestolen is, kan dat voortaan eenvoudig zelf controleren. De website Haveibeendwned.com, de site van beveiligingsexpert Troy Hunt die wachtwoorden en e-mailadressen van (publieke) datalekken verzamelt, heeft de gegevens van het Netlog-lek geïndexeerd. zo kunnen gebruikers nagaan of hun e-mailadres of wachtwoord ooit ergens online is gelekt.

Hunt spreekt van 49.038.354 gebruikers wiens e-mailadres en wachtwoord zijn gelekt. Dat zijn drie keer meer gegevens dan de 16,4 miljoen waar Massive Media, het bedrijf achter Netlog, vorig jaar over sprak. Dat is ook meer dan de helft van de 94 miljoen accounts die de site bij de stopzetting in 2014 (volgens Wikipedia) had.

Netlog begon in 1999 als asl.to en was, lang voor het ontstaan van Facebook, een zeer populair sociaal netwerk bij Belgische jongeren. De site kon ook in Europa en het Midden-Oosten op miljoenen gebruikers rekenen, maar kreeg stevige klappen toen Facebook, met behulp van grote investeerders, aan een sneltempo begon te groeien.