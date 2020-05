De krant New York Times heeft een rechtszaak gewonnen tegen de Amerikaanse telecomwaakhond, de FCC. Die moet volgens de rechter data laten inkijken die de FCC gebruikte om te beslissen de regels voor netneutraliteit af te schaffen.

Die beslissing, eind 2017, betekent dat operatoren in de VS bepaalde stromen van netwerkverkeer een voorkeur kunnen geven. Denk daarbij bijvoorbeeld aan streaming of bepaalde diensten waarvoor klanten extra betalen. het gaat om een controversiële beslissing waar destijds veel kritiek op kwam, onder meer van internetactivisten.

Het proces dat voorafging aan de beslissing om netneutraliteit te schrappen bestond onder meer uit een publieke bevraging waarbij burgers en organisaties commentaar konden geven. Enkele miljoenen opmerkingen werden daarbij geregistreerd, en media, waaronder de New York Times, vermoeden dat een groot deel daarvan komen van bots, en mogelijk zelfs het gevolg zijn van een Russische desinformatiecampagne. Twee miljoen van de 22 miljoen ontvangen opmerkingen werden bijvoorbeeld geregistreerd met een valse identiteit. Bijna acht miljoen commentaren gebruikten e-mailadressen die geassocieerd worden met FakeMailGenerator.com. Een half miljoen zou ook komen van Russische mailadressen. De krant vroeg daarom, onder de wet op de openbaarheid van gegevens, om de opmerkingen in te kijken.

De FCC heeft dat altijd geweigerd, omdat dat de privacy van de posters in gevaar zou brengen. De rechter gaat niet mee in die redenering en gebiedt de organisatie nu om toch inzage te geven in onder meer de IP-adressen en mailservergegevens van de commentatoren. Dat zou in het algemeen belang zijn, gezien een mogelijke frauduleuze campagne de werking van de FCC zelf in gevaar brengt.

Die beslissing, eind 2017, betekent dat operatoren in de VS bepaalde stromen van netwerkverkeer een voorkeur kunnen geven. Denk daarbij bijvoorbeeld aan streaming of bepaalde diensten waarvoor klanten extra betalen. het gaat om een controversiële beslissing waar destijds veel kritiek op kwam, onder meer van internetactivisten.Het proces dat voorafging aan de beslissing om netneutraliteit te schrappen bestond onder meer uit een publieke bevraging waarbij burgers en organisaties commentaar konden geven. Enkele miljoenen opmerkingen werden daarbij geregistreerd, en media, waaronder de New York Times, vermoeden dat een groot deel daarvan komen van bots, en mogelijk zelfs het gevolg zijn van een Russische desinformatiecampagne. Twee miljoen van de 22 miljoen ontvangen opmerkingen werden bijvoorbeeld geregistreerd met een valse identiteit. Bijna acht miljoen commentaren gebruikten e-mailadressen die geassocieerd worden met FakeMailGenerator.com. Een half miljoen zou ook komen van Russische mailadressen. De krant vroeg daarom, onder de wet op de openbaarheid van gegevens, om de opmerkingen in te kijken. De FCC heeft dat altijd geweigerd, omdat dat de privacy van de posters in gevaar zou brengen. De rechter gaat niet mee in die redenering en gebiedt de organisatie nu om toch inzage te geven in onder meer de IP-adressen en mailservergegevens van de commentatoren. Dat zou in het algemeen belang zijn, gezien een mogelijke frauduleuze campagne de werking van de FCC zelf in gevaar brengt.