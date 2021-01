China Mobile Communications, China Telecommunications Corp en China Unicom zijn verwijderd van de New York Stock Exchange. De Chinese telecombedrijven onderhouden volgens de Amerikaanse overheid te nauwe banden met het Chinese leger.

Het besluit volgt op een decreet dat vorige maand is ondertekend door de Amerikaanse president Donald Trump. Dit decreet verbiedt Amerikaanse investeerders te investeren in Chinese bedrijven die volgens de Amerikaanse overheid onder controle staan of eigendom zijn van het Chinese leger. De Amerikanen vrezen dat de bedrijven indirect de militaire ontwikkeling van China ondersteunen.

'Legale samenwerkingen'

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken is kritisch over het besluit. China stelt dat de Verenigde Staten zich mengen in legale samenwerkingen tussen private bedrijven en militaire organisaties. Het land dreigt terug te slaan met een eigen zwarte lijst met Amerikaanse bedrijven.

In samenwerking met Dutch IT-channel.

