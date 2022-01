Online marktplaats OpenSea, een platform voor handel in non-fungible tokens (NFT's), heeft een investering van 300 miljoen dollar ontvangen. Het bedrijf zegt dat het nu 13,3 miljard dollar waard is.

Non-fungible tokens zijn unieke stukjes digitale code die kunnen worden gekoppeld aan een digitaal bezit, zoals een muziekwerk of zelfs de broncode van het world wide web. Devin Finzer, de CEO en medeoprichter van OpenSea, meldt dat hij het kapitaal gaat inzetten voor meer personeel, klantsupport en security. Finzer wil het platform uitbouwen tot 's werelds belangrijkste NFT-marktplaats.

'In 2021 zagen we dat de wereld open begon te staan voor het idee dat NFT's de basisbouwstenen vormen voor gloednieuwe peer-to-peer-economieën', zegt Finzer. NFT's geven mensen volgens hem meer vrijheid en eigendom over digitale goederen, en stellen ontwikkelaars in staat om applicaties te bouwen die 'gebruikers een echte economische waarde kunnen bieden'.

In samenwerking met Dutch IT-channel.

